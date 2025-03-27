تحضروا.. الحرارة ستصل إلى 30 درجة الجمعة!

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يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت سيطرة رياح خماسينية دافئة مصدرها شمال افريقيا محملّة بطبقات من الغبار تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها ظهر يوم الجمعة حيث تلامس الـ٣٠ درجة، حتى ليل الجمعة/السبت حيث تعود الى الانخفاض التدريجي والسريع ويتحول الطقس إلى متقلب مع تساقط أمطار متفرقة وموحلة وارتفاع بنسبة الرطوبة على مستويات منخفضة تؤدي الى سوء في الرؤية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

- غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة

- ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٨ درجات

- انخفاض بنسبة الرطوبة

- رياح ناشطة خاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً

الجمعة:

- غائم إجمالاً بسحب مرتفعة

- بقاء درجات الحرارة مرتفعة والتي تلامس الـ٣٠ درجة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتباراً من المساء

- رياح ناشطة خاصة جنوب البلاد مع طبقات من الغبار في الأجواء

- ارتفاع نسبة الرطوبة اعتباراً من المساء ويتكون الضباب على مستويات منخفضة

السبت:



- غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة

- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية

- ارتفاع نسبة الرطوبة وتشكل الضباب الكثيف على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية

- أمطار خفيفة متفرقة وموحلة مع احتمال حوث برق ورعد

- رياح ناشطة



الأحد:

- غائم جزئياً

- تعديل يذكر بدرجات الحرارة

- ضباب كثيف على المرتفعات

- أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة فترة قبل الظهر