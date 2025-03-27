عناوين الصحف ليوم الخميس 27 آذار 2025

الأخبار: ملف الحاكم يفجّر العلاقة بين عون وسلام
لا سماح لرجالات الوصاية الأميركية- السعودية
غزة: التهجير على الطاولة مجددًا
الديار: لودريان: الاولوية لإطفاء النيران الداخلية في لبنان
تشكيك بنيّات الشرع حول ترتيب العلاقة اللبنانية ــ السورية... والسعودية تتدخل
النهار: أورتاغوس عائدة إلى بيروت باتجاهات "حاسمة" نقل مفاجئ للّقاء اللبناني السوري إلى جدة اليوم
الجمهورية: واشنطن وباريس على خط بيروت
لودريان: فرنسا ستعمل لدعم لبنان
اللواء: عون في الأليزيه غداً.. وسحب تعيين حاكم المركزي في جلسة اليوم
سلام يؤكد رفض التطبيع مع إسرائيل.. وجدّة تستضيف الاجتماع اللبناني - السوري
البناء: فضيحة «اتلانتيك سينيال» تهزّ واشنطن وتساؤلات عن أهلية قادة الأمن والوزراء / تظاهرات صاخبة في تل أبيب وصواريخ على بئر السبع.. واليمن يقفل بن غوريون / قآني والحوثي والحيّة للتمسك بالمقاومة في يوم القدس.. وقاسم: لا للتطبيع والاستسلام
l'orient le jour: Aoun en passe de remporter la bataille pour la tête de la BDL
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تعلن مقتل المتحدث باسمها في غارة جوية إسرائيلية
الأنباء الكويتية: استنساخ تجربة 2022 بشأن ترسيم الحدود البحرية بضمّ مدنيين تحت عنوان تقني
عون: الإصلاحات أولوية بالتوازي مع إعادة الإعمار في الجنوب