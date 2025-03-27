الأنباء الكويتية: أسئلة في الشارع اللبناني عن العلاقة مع سورية... هل تطلب دمشق قوات فصل دولية على الحدود؟

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الأنباء الكويتية: خرجت إلى الضوء طبيعة العلاقات السورية - اللبنانية، مع الإعلان عن تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده يوم الأربعاء في العاصمة السورية دمشق، بين وزيري الدفاع في البلدين، وذلك بطلب من الجانب السوري، ثم تم الإعلان مساء اليوم ذاته، عن نقل اللقاء إلى مدينة جدة يوم الخميس بوساطة سعودية.

وطرحت أسئلة عدة في الوسط الإعلامي اللبناني، من دون التمكن من الحصول على إجابات من المسؤولين المعنيين، وفي طليعتهم وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، وصولا إلى مستشارين رفيعي المستوى في مراكز القرار.

وفي معلومات لـ «الأنباء» ان «الجانب السوري تحدث بداية عن تبديل حكومي، ثم دخل الجانب السعودي على الخط».

وقال مستشار رسمي لبناني رفض ذكر اسمه: «وافقنا على الفور، بعدما تيقنا أن الجانب السعودي يعمل لإيجاد حلول»، من دون أن يوضح المستشار ذاته طبيعة المشكلات القائمة والحلول المقترحة لها.

هذا، وسيغادر الوزير منسى إلى المملكة العربية السعودية بعد جلسة مجلس الوزراء ظهر الخميس.

وطرحت أوساط غير حكومية أسئلة بينها: هل يطلب الجانب السوري قوات فصل دولية على الحدود مع لبنان؟ وما هو موقف «حزب الله» من ذلك؟ وهل تعتبر سورية أنها في حالة حرب مع لبنان حتى تلجأ أو تشترط وساطة للتخاطب معه؟