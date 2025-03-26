خاص - لا تعيين للحاكم غدا!

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خاص tayyar.org-



عُلم أن استمرار الخلاف على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان حتّم سحب هذا البند من جلسة الحكومة غدا.



ويتمسك رئيس الحكومة نواف سلام باعتراضه على المرشح كريم سعيد على الرغم من اصرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على التعيين قبل زيارته الى باريس بعد غد الجمعة.



وسبق لـtayyar.org أن كشف في وقت سابق أن سلام هدّد بالانسحاب من جلسة اليوم في حال عدم الوقوف عند رأيه المعارض لتعيين سعيد لجملة اعتبارات تتعلق بسيرته المهنية غير الملائمة للحاكمية، إذ هو معروف بأنه متخصص في إدارة الثروات على غرار الحاكم السابق رياض سلامة، الى جانب علاقته بالمستشار الرئاسي فاروج نركيزيان.