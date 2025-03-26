البستاني: نحنا رح "نخليكن" عكس يلّي ما خلونا

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كتبت النائب ندى البستاني عبر "أكس":

بجلسة لجنة الطاقة والمياه النيابية استمعنا اليوم لعرض سريع وعام من وزير الطاقة والمياه عن اولويات عملو بالمرحلة المقبلة يللي وعد انو تكون مركّزة عالشق التنفيذي كون الخطط والاستراتيجيات موجودة من قبل. وشدّدنا بالحديث عن قطاع الكهربا على زيادة الإنتاج بالاعتماد عالغاز الطبيعي، وخاصةً انو الدراسات ودفاتر الشروط حاضرة والمطلوب اجراء مناقصات شفافة عبر الشراء العام. وكان توافق مع فكرتنا بتعديل القانون ٤٦٢ وتعيين الهيئة الناظمة وتخصيص جلسات لدراسة مشروع التعديل. المتل بيقول الشياطين تكمن في التفاصيل، ونحنا رح نمارس دورنا كمعارضة ايجابية بمراقبة ومحاسبة عمل الوزارة بكل تفاصيلها وقطاعاتها خصوصاً لناحية كيفية تعامل الوزارة مع ازمة شح المياه هالسنة. وهون كنت بتمنى انو الوزير صدّي يظهر بالمؤتمر الصحفي اليوم نفس الايجابية يللي أظهرها بجلسة لجنة الطاقة والمياه، ونحنا بادلناه باحسن منها. بس الظاهر انو عدم وجود شي جديد بموضوع الكهربا او المياه او النفط غير تنفيذ خططنا واستكمال مشاريعنا، جعلت الفريق يللي مِسْمي عليه يوجّهو نحو الشعبوية. نصيحتي إلو يبتعد عن السياسي ويركّز عشغل الوزارة ويجرّب يقاوم يللي ما عم يخلّوه يتصرّف بوزارتو متل ما بدّو ومتل ما هوي مُفترَض، ومثل ما قال رئيس التيار بجلسة الثقة، نحنا رح "نخليكن" عكس يلّي ما خلونا.