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كمين لمفرزة استقصاء الجنوب أسفر عن توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم قتل

26
MARCH
2025
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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة

البلاغ التّالي:

 

في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمتورّطين بجرائم مختلفة في جميع المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، لا سيّما الخطرين منهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول تردُّد أحد المطلوبين بجرم قتل من البقاع الى بلدات جنوبيّة.

بتاريخ 11-3-2025، وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى الدوريّات من نصب كمين محكم له في بلدة راشيا الفخّار، أدّى الى توقيفه على متن سيّارة نوع “كيا”، وتبيّن أنه يُدعى:

  • م. ز. (مواليد عام 1978، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم قتل، وخلاصة حكم بجرم التّسبّب بإيذاء، وبتفتيشه عثر بحوزته على مسدس حربي مع /15/ طلقة صالحة للاستعمال.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.

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