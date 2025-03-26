الدفاع المدني: نعالج بقعة تلوث بحري مقابل خليج جونية بالتنسيق مع الجيش

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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، انه ب"إشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تواصل فرق وحدة الإنقاذ البحري في المديرية العامة للدفاع المدني، وبالتنسيق مع بحرية الجيش اللبناني، عمليات معالجة بقعة تلوث مقابل خليج جونية، والتي تمتدّ على طول كيلومتر ونصف وعرض متر، وتم العمل فورًا على حصرها والحدّ من انتشارها باستخدام المعدات الخاصة لمكافحة التلوث البحري.

وفي هذا السياق، قامت مفرزة شواطئ جبل لبنان بأخذ عينات من المياه الملوثة لإخضاعها للفحوصات اللازمة، فيما تستمرّ الفرق المختصة في الدفاع المدني بعمليات سحب المادة الملوثة من سطح المياه، ونقلها إلى مستوعبات مخصصة، لضمان الحدّ من أي ضرر بيئي قد ينتج عن هذا التسرب".

واشارت الى ان "هذه الإجراءات تمت بقرار من النيابة العامة البيئية في جبل لبنان، التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التلوث وحماية البيئة البحرية.

وسيواصل العناصر العمل حتى التأكد من إزالة آثار التلوث بشكل كامل، حفاظًا على البيئة البحرية وسلامة الساحل اللبناني".