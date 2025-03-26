living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدفاع المدني: نعالج بقعة تلوث بحري مقابل خليج جونية بالتنسيق مع الجيش

26
MARCH
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، انه ب"إشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تواصل فرق وحدة الإنقاذ البحري في المديرية العامة للدفاع المدني، وبالتنسيق مع بحرية الجيش اللبناني، عمليات معالجة بقعة تلوث مقابل خليج جونية، والتي تمتدّ على طول كيلومتر ونصف وعرض متر، وتم العمل فورًا على حصرها والحدّ من انتشارها باستخدام المعدات الخاصة لمكافحة التلوث البحري.

وفي هذا السياق، قامت مفرزة شواطئ جبل لبنان بأخذ عينات من المياه الملوثة لإخضاعها للفحوصات اللازمة، فيما تستمرّ الفرق المختصة في الدفاع المدني بعمليات سحب المادة الملوثة من سطح المياه، ونقلها إلى مستوعبات مخصصة، لضمان الحدّ من أي ضرر بيئي قد ينتج عن هذا التسرب".

واشارت الى ان "هذه الإجراءات تمت بقرار من النيابة العامة البيئية في جبل لبنان، التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التلوث وحماية البيئة البحرية.

وسيواصل العناصر العمل حتى التأكد من إزالة آثار التلوث بشكل كامل، حفاظًا على البيئة البحرية وسلامة الساحل اللبناني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout