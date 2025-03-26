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"حَصلتا على أموال خارجية مشبوهة".. إحالة منصتين إعلاميّتين إلى القضاء!

26
MARCH
2025
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أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، الإخبار المقدّم من المحامين: إيلي شهلا، جوزف زيدان وجورج موصللي، ضدّ منصّة "درج ميديا" الإعلامية بشخص رئيس تحريرها حازم الأمين ورئيسة مجلس إدارتها عليا إبراهيم وسكرتيرة التحرير ديانا مقلّد، وضدّ منصّة "ميغافون" الإعلامية بشخص مديرها العام جان قصير ورئيس التحرير سامر فرنجية وكلّ من يظهره التحرير، على التحقيق، وكلّف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القيام بالإجراءات الواجب اتخاذها.
وجاءت الإحالة تحت الرقم 664/ م / 2025 وسلّم الملفّ إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، لتنفيذ إشارة القاضي الحجار، الذي طلب إجراء التحقيق بهذا الاخبار، واتخاذ القرارات المناسبة بحق المخبر ضدهم.
ويسند الإخبار إلى "درج" و"ميغافون" والقيمين عليهما، ارتكابهم جرائم "النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة، والنيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها، وإضعاف الشعور القومي، والحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده".

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