وزارة الصحة تقوم بجولة تفقديّة في مستشفى دير القمر الحكومي.

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قام الدكتور جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة بجولة تفقديّة في ارجاء واقسام مستشفى دير القمر الحكومي حيث كان في استقباله النائب الدكتور فريد البستاني الداعم الاساسي لمشروع انهاء الاعمال في المستشفى وعضو لجنة المستشفى الدكتور داني يوسف والمهندس ناظم فضول متعهّد أعمال البناء .

تأتي هذه الزيارة من قبل الوزارة كخطوة متقدّمة قبل استلام المستشفى وتجهيزه وافتتاحه ، وقد أبدى الدكتور جوزف الحلو إعجابه بالحرفية في الأعمال وبرحابة المبنى والتفاني في الاهتمام بأدق التفاصيل .

وقد صرّح النائب البستاني عقب الجولة: " لقد كان هذا المشروع بمثابة تحدّي كبير، اخذناه على عاتقنا سنة ٢٠١٨ وثابرنا على اتمامه بالرغم من كلّ الظروف الصعبة التي مررنا بها منذ ال ٢٠١٩. لقد وصلنا اليوم الى خواتيمه السعيدة ونأمل ان تقوم الوزارة بتجهيزه وافتتاحه بأقرب وقت لكي يتمكّن من تأمين الخدمات الصحيّة لجميع ابناء المنطقة".