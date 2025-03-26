تعيين حاكم لمصرف لبنان في الجلسة الحكومية غدًا؟

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أعلن وزير العمل محمد حيدر في حديث إذاعي، أن "جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، ستصدر تعيينات إدارية الى جانب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

وقال: "قمنا بجلستين مطولتين لإقرار الآلية التي تم اعتمادها في سلة التعيينات الجديدة بهدف إنجاحها، وبدأنا مع بعض الوزارات بالتحضير لها ودراسة الملفاتـ وسنعلن عنها في الوقت المناسب".

وأشار الى "البدء بسماع التعيينات قريبًا جدًا حسب الآلية الجديدة التي أقرّت بما يضمن عدم وجود محاصصة".

وعن ملف الرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة، أكد حيدر انه يتابع "الموضوع مع الجهات المعنية على ان يعقد الأسبوع المقبل، اجتماع مع لجنة المؤشر لمراجعة وجوجلة الأفكار ووضع خطة لدراستها بشكل دقيق، لكي لا تؤثر على ميزانية الدولة ولتجنب الوقوع في أزمة اقتصادية".