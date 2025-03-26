رياح خماسينية يليها برق ورعد.. إستعدوا لتقلبات الطقس!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران ان يكون الطقس غداً، غائما إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة و رياح ناشطة تشتد أحياناً، مع استمرار تكون طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الآتي:

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط برياح خماسينية دافئة مصدرها شمال افريقيا محملة بطبقات من الغبار تؤدي إلى انخفاض في نسبة الرطوبة، وارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة التي تبلغ ذروتها ظهر يوم الجمعة، ثم تنخفض بشكل سريع فيتحول الطقس إعتباراً من فجر السبت إلى متقلب مع إحتمال أمطار مصحوبة ببرق ورعد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار: بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وطبقات خفيفة من الغبار.

الخميس: غائم إجمالاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة و رياح ناشطة تشتد أحيانا، مع استمرار تكون طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الجمعة: غائم إجمالاً بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع نتيجة اشتداد تأثير الرياح الخماسينية وظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتباراً من بعد الظهر فترتفع الرطوبة، ويتحول الطقس الى غائم بسحب متوسطة ومنخفضة فتصبح الاجواء ليلا مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل الى 60 كم/س، ويتكون الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة.

السبت: غائم إجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة ويتوقع أن تكون غزيرة أحياناً مصحوبة مع برق ورعد و رياح ناشطة تشتد احيانا، مع إمكانية تساقط حبات البرد واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.