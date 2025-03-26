خاص - سلام ينسحب في حال الإصرار على سعيد؟!

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خاص tayyar.org -



يُترقّب مآل جلسة مجلس الوزراء غدا المطروح فيها تعيين حاكم لمصرف لبنان، وسط تباين واضح بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. ولم تنجح بعد المساعي والاتصالات في استدراك التباين أو حتى في تضييق الفجوة، مما يضع جلسة الحكومة على المحك.



ويُنقل في هذا السياق عن مقربين من رئيس الحكومة نواف سلام أنه مصر على رفض تعيين الاسم المقترح، كريم سعيد، وأن لديه كل الأسباب والتعليلات، بدءا من سيرته المهنية إلى عدم ملاءمة مؤهلاته العلمية موقع الحاكمية، وليس انتهاء بأعماله في عدد من دول الخليج، إلى جانب شراكته القديمة مع المستشار الرئاسي فاروج نركيزيان.



وذكر المقربون من سلام أنه يفكّر جديا في الانسحاب من جلسة يوم غد في حال الإصرار على تعيين سعيد.