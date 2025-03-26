تثبيت خيار رئيس الجمهورية في شأن تعيين الحاكم المركزي؟

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الأنباء الكويتية: يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية،

ويتوقع أن تسفر عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بتثبيت خيار الرئيس جوزف عون في هذا السياق.

كذلك قد تسفر الجلسة عن تعيينات أخرى، في ضوء إعداد وزير الاعلام د.بول مرقص كتابا رسميا أودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتضمن طلب تعيين مجلس إدارة لشركة تلفزيون لبنان برئاسة أحد مقدمي نشرة الأخبار في تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال» رئيس «نادي الصحافة» بسام أبو زيد، مع إدراج الوزير مرقص لائحة بأعضاء مجلس الإدارة.