مطلوب للقضاء بقبضة مفرزة استقصاء البقاع

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، من خلال المتابعة والرصّد، من توقيف أحد المطلوبين، وضبطت بحوزته كميّة من حشيشة الكيف، ويدعى أ.غ. (من مواليد العام 1978، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة.

وقد سُلِّم والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص".