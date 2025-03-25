living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ في عيد البشارة اللبنانيون في انتظار بشارات الخلاص... والحكومة منهمكة في التعيينات

25
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحول عيد البشارة في لبنان إلى تجسيد للعيش الواحد واحترام التنوع. إسلامياً ومسيحياً، باتت مريم جامعةً للوحةِ اللبنانية الجامعة، وانعكاساً لتلاقي اللبنانيين. هذا في العيش الديني، أما في السياسة ورهانات السلطة والتسلّط، فالهوة تزداد عمقاً، مع دخول العامل الإسرائيلي على خط التحديات، وبروز خطر التفلّت من الشرق، هذا فيما الحكومة منهمكة في التعيينات، لا بل محاولات الإستهداف والإستئصال في الإدارة، لمن ليس طيعاً في أيدي الخارج قبل الداخل.

وفي عيد بشارة مريم، يقبع اللبنانيون في حال انتظار "بشاراتٍ" متعددة. فالإحتلال الإسرائيلي على حاله في تلال الجنوب، ومخاطر اندلاع حرب جديدة لم تنتهِ بعد، وفي الشرق ترقّب لكيفية تعاطي سلطةٍ لم تستقر بعد على برٍ من الأمان والوضوح في العلاقة مع بيروت. أما في الداخل، فينتظر اللبنانيون "بشارات" استعادة الأموال المنهوبة، وإعادة هيكلة المصارف من دون أن يدفع المواطنون ثمن سرقات المنظومة. والبشارة الأكبر، تبقى دولة لا يمكن أن تأتي في ظل محاولات استعادة حقبة 1990-2005، من قانون الإنتخاب، إلى التلويح بسيف ما يعرف ب"إلغاء الطائفية السياسية".

 

في هذا الوقت، لا صوت يعلو فوق صوت التعيينات. والإشارات صارت أكثر من واضحة على تعيين كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس، فيما رفع وزير الإعلام بول مرقص اقتراحاً بتعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، على رأسه الزميل بسام بو زيد وفي عضويته عدد من الإعلاميين.

 

بالتوازي، كان رئيس الحكومة نواف سلام يحط في طرابلس بالهليكوبتر. وقد جال في في مطار القليعات كاشفاً أن "دار الهندسة ستقدم مجانًا مخططًا توجيهياً أوليا للمطار خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout