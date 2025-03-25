مَن هو المستهدف في الغارة على السيارة في النبطية مساءً؟!

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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس أنّ "جيش الدفاع قضى على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في جبهة الجنوب في حزب الله."

وأضاف أدرعي: "هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة النبطية جنوب لبنان وقضى على المدعو حسن كمال حلاوي قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في جبهة الجنوب في حزب الله. خلال الحرب عمل حلاوي على ترويج مخططات عديدة ضد دولة إسرائيل وكان مسؤولًا عن نقل عناصر والتسلح بوسائل قتالية في منطقة جنوب لبنان."

وقال إنّه "على مدار الأشهر الأخيرة واصل حلاوي العمل على تنفيذ مخططات ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية."

وزعم أنّ "أنشطة حلاوي شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على مواطني دولة إسرائيل."