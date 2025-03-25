كتل هوائية دافئة قادمة من شمال افريقيا.. تبلغ ذروتها في هذا اليوم!

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طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع مع تسرب كتل هوائية دافئة من شمال افريقيا حيث من المتوقع ان تبلغ ذروتها يوم الجمعة فتتخطى معدلاتها بحدود ١٠ درجات مع سيطرة منخفض جوي سطحي خماسيني يستمر حتى مساء الجمعة مع بعض الغبار في الاجواء، علماً ان الطقس سيتحول الى متقلب اعتباراً من يوم السبت مع انخفاض سريع بدرجات الحرارة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

– قليل الغيوم اجمالاً بسحب مرتفعة

– ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات

– انخفاض بنسبة الرطوبة

الأربعاء:

– غائم جزئياً بسحب مرتفعة

– ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٣ درجات

الخميس:

– غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة

– ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تلامس الـ٢٨ درجة

– نسبة الرطوبة منخفضة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء

الجمعة:

– غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة

– ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة نتيجة اشتداد تأثير الرياح الخماسينية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ١٠ درجات مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء

– رياح ناشطة خلال الليل خاصة في المناطق الجنوبية