أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 25 آذار 2025

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اللواء: أسرار

لغز

لدى جهات معنية معلومات عن محاولات لإحداث بلبلة أمنية في منطقة معروفة، لذا زادت بالتنسيق مع الدولة الاجراءات لإحباط أي محاولة..

همس

لم يكتفِ نائب رئيس الحكومة طارق متري بوصف إطلاق الصواريخ من الجنوب بأنها عملية مشبوهة. بل أكد إدانته للعملية لأنها تعطي اسرائيل حجة اضافية لتبرير عدوانها وهي ليست بحاجة لمزيد من الحجج.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع سياسي إنه لم يستفز من كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول انتهاء مفعول معادلة شعب وجيش ومقاومة وإن زمن سلاح حزب الله قد انتهى، بقدر ما أثار قلقه تحدث سلام بلغة رخوة عن مسؤولية “إسرائيل” عن تعطيل تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وتعثر المسار الدبلوماسي في الاعتماد على الضغوط الدولية والأميركية، خصوصاً في إعادة “إسرائيل” للالتزام بموجباتها وإن لبنان وبما في ذلك حزب الله قد نفّذ كل ما عليه بموجب القرار الأممي واتفاق وقف إطلاق النار بل إن سلام تبرّع بتقديم إشارة إلى التذرع الإسرائيلي بسلاح حزب الله بصيغة مبهمة توحي بالوقوف في نقطة لا تمانع بتبني هذا المطلب تحت شعار تسهيل الالتزام الإسرائيلي المطلوب. وإذا صحت الخشية من وجود تحوّل في نظرة رئيس الحكومة بهذا الاتجاه فهذا يعني أنه قرّر أخذ البلد إلى أزمة سياسية وطنية كبرى لا يستطيع أحد تحمّل تبعاتها ولا التكهن بنهاياتها، ونكون أمام مغامرة أقرب للمقامرة.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن السقوف التي تحكم إيقاعاً ثابتاً في حربي اليمن وغزة سواء لجهة استحالة النجاح واستحالة الخروج منها تنقل الاهتمام الدولي إلى ملفات متحركة تمثل مخاضاً مفتوح الاحتمالات مثل ما يجري في تركيا أو ما يجري في سورية أو ما يجري في “إسرائيل”، حيث مواجهات تستند إلى توازن قوى يحول دون توقع حاسم في اتجاهها وديناميكيّة متسارعة باتجاه التصعيد، ولكل منها تبعات وتداعيات على الكثير من الملفات الحساسة.