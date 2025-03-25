عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 آذار 2025

الأخبار: إقتراح قوانين إنتخابية لتعبئة الوقت
سلام على خطى بري: لن أسير بالتطبيع
رفح: نموذج الإبادة الجديد
الديار: ترقب لمزيد من الضغوط الأميركيّة... أورتاغوس تنتقد الجيش؟!
القوانين الانتخابيّة الى «مقبرة اللجان»... والبلديّات في أيار
خطة أمنيّة لطرابلس وعكار... ووزير الدفاع في دمشق غداً
اللواء: تعيينات مصرفية الخميس في مجلس الوزراء.. و«طبخة بحص» في اللجان النيابية
سلام يزور طرابلس ويتفقد مطار القليعات اليوم.. ولودريان في بيروت
النهار: الاعتراضات المسيحية لم تمرّر "تهريبة" مشروعي خليل "لجنة اللجان" تجمع مشاريع الكتل ويوم شمالي لسلام
البناء: حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة والغارات مستمرّة… وصواريخ من اليمن وغزة / الأزمات السياسيّة في تركيا والكيان تتصاعد وغارات إسرائيلية على لبنان وسورية / تصريح سلام عن نهاية زمن المقاومة وسلاحها يثير تساؤلات مع بقاء الاحتلال
الجمهورية: تباينات وإنقسامات تنذر بتوترات
تصعيد يهدد العام الدراسي
l'orient le jour: Armes du Hezbollah : l’exercice du pouvoir n’adoucit pas les FL
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: بعد مقتل عديدين... من تبقى من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس»؟
اغتيال خمسة في أقل من أسبوع
الأنباء الكويتية: نائب ناشط لـ «الأنباء»: لا اتفاق في التعيينات والرئيس متمسك بإحداث تغيير جذري واعتماد المحاسبة
عون يحمل إلى باريس ملفي الاحتلال الإسرائيلي ودعم لبنان اقتصادياً