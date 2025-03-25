عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 آذار 2025

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الأخبار: إقتراح قوانين إنتخابية لتعبئة الوقت

سلام على خطى بري: لن أسير بالتطبيع

رفح: نموذج الإبادة الجديد



الديار: ترقب لمزيد من الضغوط الأميركيّة... أورتاغوس تنتقد الجيش؟!

القوانين الانتخابيّة الى «مقبرة اللجان»... والبلديّات في أيار

خطة أمنيّة لطرابلس وعكار... ووزير الدفاع في دمشق غداً



اللواء: تعيينات مصرفية الخميس في مجلس الوزراء.. و«طبخة بحص» في اللجان النيابية

سلام يزور طرابلس ويتفقد مطار القليعات اليوم.. ولودريان في بيروت



النهار: الاعتراضات المسيحية لم تمرّر "تهريبة" مشروعي خليل "لجنة اللجان" تجمع مشاريع الكتل ويوم شمالي لسلام

البناء: حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة والغارات مستمرّة… وصواريخ من اليمن وغزة / الأزمات السياسيّة في تركيا والكيان تتصاعد وغارات إسرائيلية على لبنان وسورية / تصريح سلام عن نهاية زمن المقاومة وسلاحها يثير تساؤلات مع بقاء الاحتلال



الجمهورية: تباينات وإنقسامات تنذر بتوترات

تصعيد يهدد العام الدراسي



l'orient le jour: Armes du Hezbollah : l’exercice du pouvoir n’adoucit pas les FL



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: بعد مقتل عديدين... من تبقى من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس»؟

اغتيال خمسة في أقل من أسبوع



الأنباء الكويتية: نائب ناشط لـ «الأنباء»: لا اتفاق في التعيينات والرئيس متمسك بإحداث تغيير جذري واعتماد المحاسبة

عون يحمل إلى باريس ملفي الاحتلال الإسرائيلي ودعم لبنان اقتصادياً