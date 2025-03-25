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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 آذار 2025

25
MARCH
2025
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الأخبار: إقتراح قوانين إنتخابية لتعبئة الوقت
سلام على خطى بري: لن أسير بالتطبيع
رفح: نموذج الإبادة الجديد

 

 

 


الديار: ترقب لمزيد من الضغوط الأميركيّة... أورتاغوس تنتقد الجيش؟!
القوانين الانتخابيّة الى «مقبرة اللجان»... والبلديّات في أيار
خطة أمنيّة لطرابلس وعكار... ووزير الدفاع في دمشق غداً

 

 

 


اللواء: تعيينات مصرفية الخميس في مجلس الوزراء.. و«طبخة بحص» في اللجان النيابية
سلام يزور طرابلس ويتفقد مطار القليعات اليوم.. ولودريان في بيروت

 

 

 


النهار: الاعتراضات المسيحية لم تمرّر "تهريبة" مشروعي خليل "لجنة اللجان" تجمع مشاريع الكتل ويوم شمالي لسلام

 

 

 

 

البناء: حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة والغارات مستمرّة… وصواريخ من اليمن وغزة / الأزمات السياسيّة في تركيا والكيان تتصاعد وغارات إسرائيلية على لبنان وسورية / تصريح سلام عن نهاية زمن المقاومة وسلاحها يثير تساؤلات مع بقاء الاحتلال

 

 

 


الجمهورية: تباينات وإنقسامات تنذر بتوترات
تصعيد يهدد العام الدراسي

 

 

 


l'orient le jour: Armes du Hezbollah : l’exercice du pouvoir n’adoucit pas les FL

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: بعد مقتل عديدين... من تبقى من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس»؟
اغتيال خمسة في أقل من أسبوع

 

 


الأنباء الكويتية: نائب ناشط لـ «الأنباء»: لا اتفاق في التعيينات والرئيس متمسك بإحداث تغيير جذري واعتماد المحاسبة
عون يحمل إلى باريس ملفي الاحتلال الإسرائيلي ودعم لبنان اقتصادياً

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