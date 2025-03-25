الأنباء الكويتية: إسرائيل تمارس حربا من طرف واحد لفرض شروطها على لبنان

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الأنباء الكويتية: طرحت تداعيات إطلاق الصواريخ من شمال منطقة الليطاني، وما اعقبها من سلسلة غارات وعدوان واسع، احتمالات عدة للمرحلة المقبلة، ووضعت السلطة اللبنانية أمام تحديات صعبة عليها مواجهتها وسط تصاعد الضغوط خارجيا للسير بموضوع التفاوض مع إسرائيل عبر لجان تضم شخصيات عسكرية وديبلوماسية. في حين يقابل ذلك بإصرار داخلي على حصر التفاوض بالجانب العسكري تحت إطار القرار 1701، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن الأمور انتقلت من الهمس الى العلن. وتمارس إسرائيل الضغوط وتريد التفاوض تحت النار، من خلال استمرار العمليات العسكرية سواء بحجج وذرائع أو من دونها، فيما تبقى الأسرار حول الصواريخ التي أطلقت على مستوطنة المطلة قبل أيام لغزا يحمل رسائل باتجاهات عدة.

ولم تكشف الأجهزة الأمنية عما توافر لديها من معلومات ومعطيات، ولكن من دون شك فإن الرسالة قد وصلت، وان كان إطلاق هذه الصواريخ بشكل بدائي فقد تم بحرفية عالية لجهة المكان التي أطلقت منه شمال الليطاني من منطقة النبطية، والجهة المستهدفة وكذلك التوقيت.

أمور تدفع الى توجيه رسائل عشية التحرك الأميركي في اتجاه لبنان، وسط تأييد غربي للنهج الإسرائيلي في محاولة لتحريك موضوع التفاوض عبر اللجان التي وافق لبنان على تشكيلها، وان كان هناك بعض التحفظ من جهات معينة لا يخرج عن الإطار المبدئي. في حين أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن إسرائيل تريد جر لبنان الى محادثات التطبيع، وان لبنان يرفض ذلك ويتمسك بالقرار 1701.

وأضافت المصادر: «إسرائيل التي تمارس الضغوط للتفاوض تحت النار، تستفيد من الظروف الدولية والإقليمية المؤاتية لتوجهاتها، وتمارس حربا من طرف واحد لفرض شروطها على لبنان.

فيما الجهة المعنية بالحرب مع إسرائيل التزمت الصمت طوال الأشهر الماضية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي. وهذا الواقع سيفرض على لبنان أيضا الانحناء قليلا في ظل هذه العاصفة التي تجتاح المنطقة، ولكن دون بلوغ مرحلة تطبيع لا تتم الا بإجماع أو شبه إجماع عربي».

وأشارت المصادر الى أنها تنتظر ما ستحمله نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس في زيارتها المقبلة الى بيروت، والمتوقعة ابتداء من الأسبوع المقبل.