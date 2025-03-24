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مدير الدفاع المدني بحث مع سفيرة بولندا في سبل التعاون

24
MARCH
2025
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استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، سفيرة بولندا الدكتورة ألكسندرا بوكوفسكا-مكابي، في مكتبه، في المديرية العامة للدفاع المدني.

وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في المجالات المتعلقة بتطوير القدرات والإمكانات اللوجستية والتدريبية لعناصر الدفاع المدني، بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية لمواجهة الحالات الطارئة.

وأشاد فرح بـ"العلاقات المتميزة التي تربط لبنان ببولندا"، مؤكدا "أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة لتعزيز العمل الإنساني والإنقاذي".

 كما شكر لـ"المساعدات السابقة التي قدمتها بولندا إلى الدفاع المدني، والتي كان لها دور كبير في دعم الجهود المبذولة".

من جهتها، أثنت بوكوفسكا-مكابي على "الجهود التي تبذلها عناصر الدفاع المدني في خدمة المجتمع"، مشيدة بـ"تفانيهم في أداء واجبهم الإنساني، رغم التحديات".

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التكريمية بين الجانبين تأكيدا لمتانة العلاقة والتعاون المستمر بين المديرية العامة للدفاع المدني وسفارة جمهورية بولندا.

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