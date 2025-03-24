هيئة قضاء زحلة في "التيار" تحتفل بعيد الأمّ ويوم المرأة العالمي.. ندى بستاني: التيار كان أول من صوّت مع الكوتا النسائية

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بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة العالمي، أقامت لجنة المرأة في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر عصرونية في مطعم بيت الست، بحضور النائب ندى بستاني والنائب سليم عون والوزيرة السابقة غادة شريم ومدير عام مؤسسة مياه البقاع بالتكليف بولا حاوي، ومنسق اللجنة المركزية للإعلام ميشال أبو نجم واللجنة المركزية للمرأة ممثلةً بمنسقة اللجنة السيدة هناء بو ملحم والأعضاء، ومنسق هيئة القضاء ابراهيم أحمراني وعضو مجلس القضاء ناصيف أبو ديوان وأعضاء الهيئة.

رحّب المنسق ابراهيم أحمراني بدايةً بحضور النائب ندى بستاني والأمهات والنساء المشاركات. واستشهد خلال كلمته بأعجوبة عرس قانا الجليل تأكيدًا لجوهرية مريم العذراء في مسيرة السيد المسيح. وشدّد على أهمية دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في الحياة السياسية و"التيار" خصوصًا.

وكانت كلمة للوزيرة السابقة غادة شريم عبّرت. خلالها عن "اللاعدالة" بإقصاء التيار عن الحكم. وأكّدت أنّ التيار الوطني الحر مدعو لإثبات حضوره من جديد، وشددت على ضرورة الترفع عن المصالح الشخصية لمصلحة التيار العامة، "كي نبقى كما دعا الرئيس العماد ميشال عون "ضمانة لبعضنا البعض".

وبدورها أكدت النائب ندى بستاني أنّ التيار الوطني الحر هو من أكثر الأحزاب السياسية إيمانًا بقدرات المرأة، واختيارها كأول وأصغر وزيرة للطاقة في لبنان ونائب حالي في البرلمان خير دليل. وقالت إنّ التيار كان أول من صوّت مع الكوتا النسائية رغم "قناعتنا بضرورة مثابرة المرأة لحصولها على المراكز بجدارتها".

وحول الانتخابات كشفت البستاني أنّ التحالفات السياسية قائمة والأجواء جيّدة بخلاف ما تروّج له وسائل الإعلام.

وكانت كلمة لمسؤولة لجنة المرأة في هيئة القضاء شانتال هندي عايدت خلالها الأمهات والنساء المشاركات وأثنت على دورهنّ في المجتمع والعمل السياسي، وشكرت التيار الوطني الحر على دعمه المتواصل للمرأة من خلال تأهيلهنّ لتولي المراكز القيادية في المستقبل.