اليكم تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات

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صدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البيان التالي:

تعلن وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي:

* في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥.

* ⁠في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥.

* في بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.

* في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥.

على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

https://x.com/MOIM_Lebanon/status/1904137348943585660