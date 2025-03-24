فريد البستاني: لبنان ليس بلداً مفلساً

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غرّد النائب فريد البستاني عبر منصّة 'X' :

" ‏لبنان ليس بلداً مفلساُ.

أظهرت آخر ميزانية لمصرف لبنان منذ اسبوع ان لبنان ليس مفلساً وأنه على طريق التعافي .

المطلوب للنهوض هو التالي .

- الاستقرار الامني .

- ارادة اصلاح تعتمد العلم والشفافية.

- اعادة هيكلة المصارف ورسملتها.

- استعادة الأموال المحولة الى الخارج من خلال الاستنسابية بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩

- اعادة الأموال لجميع المودعين من صغار وكبار لتحفيز الاستهلاك والاستثمار في آن.

- السماح للمصارف بإعطاء ديون على ان يتم تسديدها بنفس العملة التي أعطيت فيها .

- إدارة ذكية وفعالة للمرافق التي تدرّ المداخيل والايرادت لخزينة الدولة مثل الجمارك والدوائر العقارية والنافعة.

- تحفيز الاستثمار من خلال مراجعة القوانين وتحديثها.

- تفعيل القضاء وتسريع البت بالقضايا.

كل ما ذكرناه اعلاه سهل التحقيق اذا توفّرت النوايا والإرادة."