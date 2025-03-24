فريد البستاني: لبنان ليس بلداً مفلساً

غرّد النائب فريد البستاني عبر منصّة 'X' :
" لبنان ليس بلداً مفلساُ.
أظهرت آخر ميزانية لمصرف لبنان منذ اسبوع ان لبنان ليس مفلساً وأنه على طريق التعافي .
المطلوب للنهوض هو التالي .
- الاستقرار الامني .
- ارادة اصلاح تعتمد العلم والشفافية.
- اعادة هيكلة المصارف ورسملتها.
- استعادة الأموال المحولة الى الخارج من خلال الاستنسابية بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩
- اعادة الأموال لجميع المودعين من صغار وكبار لتحفيز الاستهلاك والاستثمار في آن.
- السماح للمصارف بإعطاء ديون على ان يتم تسديدها بنفس العملة التي أعطيت فيها .
- إدارة ذكية وفعالة للمرافق التي تدرّ المداخيل والايرادت لخزينة الدولة مثل الجمارك والدوائر العقارية والنافعة.
- تحفيز الاستثمار من خلال مراجعة القوانين وتحديثها.
- تفعيل القضاء وتسريع البت بالقضايا.
كل ما ذكرناه اعلاه سهل التحقيق اذا توفّرت النوايا والإرادة."