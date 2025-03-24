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تحضّروا.. الحرارة فوق معدلاتها بـ10 درجات الخميس!

24
MARCH
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى الرياح ناشطة في الجنوب .

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع مع تسرب كتل هوائية دافئة من شمال افريقيا تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة حيث من المتوقع ان يشتد تأثيرها، فترتفع  الحرارة بشكل ملحوظ وحاد (فوق معدلاتها بحدود 10 درجات) اعتبارا من الخميس مع سيطرة مرتفع جوي سطحي خماسيني يستمر حتى مساء الجمعة مع غبار في الاجواء، علما ان الطقس سيتحول الى متقلب اعتبارا من يوم السبت  مع عودة درجات الحرارة للانخفاض التدريجي والسريع.   

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار: بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية والتي تلامس معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية.
الثلاثاء:  
قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى الرياح ناشطة في الجنوب .
الأربعاء:  
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات مع انخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
الخميس:  
غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة نتيجة اشتداد تاثير الرياح الخماسينية والتي تلامس ال28 درجة، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 21 درجة، في الداخل من 6 الى 25 درجة.
-الرياح السطحية:  شمالية غربية الى شمالية شرقية، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65 %.

-حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
-الضغط الجوي:   770 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,37
-ساعة غروب الشمس:  17,53

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