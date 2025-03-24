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مستشفيات الشمال تمتلئ بالمصابين بالـ H1N1.. هل من داع للقلق؟

24
MARCH
2025
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تمتلئ مستشفيات الشمال، والمراكز الطبية كما المنازل بالمصابين بالـ H1N1 أو ما يسمى بإنفلونزا الخنازير. وبحسب المعلومات الواردة من عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، لا سيما مستشفيات طرابلس وعكار، فإنّ أكثر من 60 % من مرضى المستشفيات الذين يدخلون في الآونة الأخيرة، لديهم عوارض H1N1.

وبحسب المعطيات، فإن الفيروس المسبب لإنفلونزا الخنازير، يصيب الأعمار كافة دون استثناء ومن أبرز العوارض التي يعاني منها المصاب: أوجاع وآلام الجسم والرأس، شعور بالتعب، إلتهاب بالحلق، سعال مستمر وضيق تنفّس.

تقول هدى عبود من عكار “الفيروس أصاب كل أفراد العائلة من دون استثناء، اضطررت إلى إدخال ولدين هذا الأسبوع إلى المستشفى، أحدهما بعمر 8 سنوات وآخر بعمر 12 سنة، بعد معاناتهما من العوارض نفسها تقريباً والشديدة للغاية. أما ابنتي، فعانت من السعال بشكل أساسي، وحالتها لم تستدع دخولها إلى المستشفى”. تضيف: “أدخلت الولدين إلى المستشفى، لأنّ الأدوية لم تنجح في التخفيف من حدة الآلام، بالأخص ألم الرأس وضيق التنفّس”.

من جهته يؤكد المدير الطبي في مركز الإيمان الصحي في ببنين الدكتور كفاح الكسّار، لـ “نداء الوطن”، على انتشار كبير لـ H1N1 خصوصاً هذا العام على عكس السنوات السابقة”. أضاف: “صحيحٌ أن الأعداد كبيرة، وأن الفيروس يتفشّى بشكل واسع في مناطقنا، لكنها تبقى تحت السيطرة ولا تستدعي الهلع. فالمرض بحد ذاته ليس خطيراً، ويحتاج إلى الوقاية فقط”.

وعن سبب الانتشار الواسع للفيروس، يشير الكسّار إلى أنّ “الناس في الفترة الأخيرة، استسهلت سبل الوقاية واستخفت بها، على عكس ما كان عليه الوضع بعد أزمة “كورونا”، وهو ما أدى إلى ارتفاع عداد الإصابات ودخول بعضها إلى المستشفيات”.

يشدد الكسّار على ضرورة أن يتخذ من يعاني من الأمراض المزمنة، سبل الوقاية اللازمة لأنهم أكثر عُرضة للإصابة ويحتاجون إلى فترة أطول للشفاء، لكن المرض غير خطير، وعلاجاته تقليدية، وهي نفسها العلاجات التي تُعتمد لمختلف الأمراض التنفّسية، كما أن هناك لقاحاً ويجب أن يؤخذ قبل بداية فصل الشتاء لتخفيف أعراضه”.

وعن دور وزارة الصحة يشير الكسّار إلى أنها “وضعت خطوات الوقاية على موقعها الإلكتروني، والموضوع ليس بهذا الحجم من الخطورة، إذ تكفي الوقاية.

وإذ يلفت إلى أن الموجة ستنحسر وتختفي مع تحسن الأحوال الجوية وخروج الناس إلى الأماكن المفتوحة، يشدد الكسّار على كل من يأخذ أدوية مزمنة، ضرورة أن يراجع طبيبه قبل بداية كل شتاء، لمعرفة نوع اللقاح الذي يجب أن يتلقاه للتخفيف من حدة الأعراض.

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