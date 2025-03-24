الشرق الأوسط السعودية: الفقر يدفع شباباً من القنيطرة السورية للتسجيل في برنامج عمالة إسرائيلي

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الشرق الأوسط السعودية: القنيطرة جنوب سوريا:

كشفت مصادر محلية في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، أن «العشرات» من الشباب السوريين في المنطقة «سجلوا أسماءهم في برنامج عمالة يومي سبق أن أعلنت عنه إسرائيل». وطالبت المصادر المسؤولين في الحكومة السورية بالعمل بأقصى سرعة ممكنة على تحسين الوضع المعيشي للعائلات وقطع الطريق على تل أبيب.

وقال أحد المصادر الأهلية إن «معظم أهالي بلدات وقرى القنيطرة المحاذية لخط فك الاشتباك التي توغلت فيها إسرائيل بعد سقوط الأسد، ترفض إرسال أبنائها إلى إسرائيل للعمل هناك، لكن الفقر الشديد الذي تعاني منه أغلبية العائلات، دفع العشرات من الشباب العاطل عن العمل إلى تسجيل أسمائهم في قوائم الراغبين بالعمل هناك التي يجري إعدادها».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، بعد أن اشترط عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر: «الأهالي هنا ترفض التعامل مع إسرائيل لأنها كيان محتل للأراضي السورية، وتطالب بخروج إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها وتحرير كامل الجولان، ولكن بالوقت نفسه الناس تجوع، إذ لا توجد لديها إمكانيات لزراعة الأراضي بسبب ارتفاع التكاليف. كما لا توجد فرص عمل أخرى يمكن أن تعيش منها العائلات».

وشدد على ضرورة أن «تعمل الحكومة السورية الجديدة وبأقصى سرعة ممكنة على تحسين الوضع المعيشي للعائلات».

من جهته، ذكر صحافي يتحدر من محافظة القنيطرة ويتردد عليها بشكل دائم، أن «المعلومات المتوفرة، تفيد بتسجيل ما بين 60 و75 شاباً أسمائهم في برنامج العمالة الإسرائيلي، وكثير منهم من أهالي بلدات وقرى القطاع الشمالي» للمحافظة وقلة من قرى أخرى.

وقال الصحافي لـ«الشرق الأوسط»: «يسجلون أسماءهم وسيذهبون للعمل هناك، ليس حباً بإسرائيل، وليس طمعاً بالمال، بل لأن الجوع لا يرحم، وإسرائيل تستغل هذا الوضع، وعلى حكومتنا قطع الطريق عليها بتحسين الأوضاع المعيشية للناس».

ويضم القطاع الشمالي من محافظة القنيطرة والمحاذي لخط فك الاشتباك لعام 1974 العديد من البلدات والقرى، منها «حضر» ذات الغالبية السكانية الدرزية، وعين التينة، وجباثا الخشب، وأوفانيا، وطرنجة.

ولفت الصحافي إلى أن «شدة الفقر تجبر الأهالي أيضاً على القبول بأخذ المساعدات الغذائية التي تدخلها السلطات الإسرائيلية إلى بعض البلدات والقرى التي توغلت فيها» في ريف القنيطرة.

وأكدت مصادر متقاطعة في ريف القنيطرة الشمالي، أن من يقوم بتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالعمل في إسرائيل، كذلك قوائم العائلات التي ترغب بتسلم مساعدات إسرائيلية، شخص من أهالي بلدة حضر.

وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ذلك الشخص يقوم بالتنسيق مع إسرائيل من أجل إيصال المساعدات الإسرائيلية إلى قرى القنيطرة، وكان قبل سقوط الرئيس السابق بشار الأسد متعاوناً مع «الفرقة الرابعة» التي يقودها ماهر الأسد.

ومنذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، شنَّت إسرائيل غارات عدة على الأراضي السورية في الجنوب السوري، دمرت خلالها معظم قدرات الجيش السوري، كما تقوم بشكل شبه يومي بعمليات توغل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، واحتلت عدداً من المناطق هناك وأقامت فيها قواعد عسكرية، وفي الوقت نفسه تعمل على تغذية الانقسامات الداخلية في محافظة السويداء الجنوبية.



وتعمل إسرائيل على استغلال الأزمات المعيشية في سوريا، في وقت تسعى فيه السلطة الجديدة إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، علماً بأن رواتب القطاع العام في السنة الأخيرة من حكم الأسد تدنت إلى ما قيمته 30 دولاراً، بسبب فراغ الخزينة العامة والتراجع الكبير لقيمة الليرة السورية. هذا بالإضافة لدمار أكثر من ثلث البلاد، وتهتك البنى التحتية في كل القطاعات، في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية الدولية التي لا تزال تعيق الاستفادة من المنح والمساعدات المالية التي تقدمها الدول الحليفة والشقيقة.

وكانت «هيئة البث الإسرائيلية»، قد أعلنت في أواخر فبراير (شباط) الماضي، أن المؤسسة الأمنية بدأت العمل أخيراً على خطة من أجل جلب عمال سوريين إلى القرى والبلدات في هضبة الجولان المحتلة.

ونقلت الهيئة عن مصدرين، قولهما، إن المرحلة الأولى تضمن استجلاب عشرات العمّال السوريين للعمل في مجالات الصناعة والبناء والزراعة في القرى الدرزية بالجولان المحتل، لافتة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تستعد للبقاء في المنطقة العازلة السورية، إلى أجل غير مسمى.

وكان موقع «تلفزيون سوريا»، قد ذكر أن الجيش الإسرائيلي أجرى أيضاً مسحاً سكانياً وخدمياً واسعاً في القرى التي توغّل فيها أخيراً، داخل المنطقة العازلة في القنيطرة.

ونقل الموقع عن مصادر، أن فرقاً إسرائيلية نظّمت استبيانات في تلك القرى، تناولت احتياجات المؤسسات الطبية والتعليمية، بالإضافة إلى متطلبات الأهالي ومهنهم، مضيفة أن الفرق تحدثت مع الأهالي عن برنامج عمالة يومية يتم إعداده حالياً.

يذكر أن البرنامج يتضمّن دخول العامل إلى إسرائيل ومن ثم عودته إلى القنيطرة في نهاية اليوم، مقابل نحو 100 دولار كأجر يومي، بحسب المهنة، وفق المصادر التي أكدت أن تلك الفرق بدأت بالفعل بتسجيل قوائم أسماء العمال ومهنهم، مشيرة إلى أن القوائم تضمنت أيضاً أسماء من محافظة السويداء.