عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 آذار 2025

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الأخبار: برّي: لسنا في وارد التطبيع | تهديد أميركي: عجّلوا بالمفاوضات لمنع الانفجار

غزة... العدو نحو غزو كامل

الديار: الجيش يرفع الصوت: إنتهاكات إسرائيليّة فاضحة... ولوقف النار

تحرّك أميركي خلال أيّام على خط بيروت ــ تل أبيب

لودريان في بيروت الثلاثاء... وتوجه لتعيين حاكماً للمركزي هذا الأسبوع

اللواء: لبنان يدعو لجنة المراقبة لوقف الاعتداءات.. والأولوية للقرار 1701 وليس للمفاوضات

لودريان وأورتاغس إلى بيروت ووزير الدفاع مع وفد أمني إلى دمشق.. واشتباك نيابي حول قانون الانتخاب اليوم

النهار: لبنان يسابق التفلّت الميداني بعد عاصفة الصواريخ تكثيف الجهود الديبلوماسية منعَ انهيار "الخطوط الحمر"

الجمهورية: لبنان يطالب واشنطن بلجم إسرائيل

رسائل الصواريخ "المجهولة"

?l'orient le jour: Qui se cache derrière le tir de roquettes contre Israël

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: مقتل عضو في المكتب السياسي لـ«حماس» بغارة إسرائيلية على مستشفى ناصر



الأنباء الكويتية: مشاهد الحرب تعود.. ومواقف الرئيس تُظهر أن «الشرعية تحمي السيادة»