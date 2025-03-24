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عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 آذار 2025

24
MARCH
2025
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الأخبار: برّي: لسنا في وارد التطبيع | تهديد أميركي: عجّلوا بالمفاوضات لمنع الانفجار

غزة... العدو نحو غزو كامل

 

 

 

 

الديار: الجيش يرفع الصوت: إنتهاكات إسرائيليّة فاضحة... ولوقف النار
تحرّك أميركي خلال أيّام على خط بيروت ــ تل أبيب
لودريان في بيروت الثلاثاء... وتوجه لتعيين حاكماً للمركزي هذا الأسبوع

 

 

 

 

اللواء: لبنان يدعو لجنة المراقبة لوقف الاعتداءات.. والأولوية للقرار 1701 وليس للمفاوضات
لودريان وأورتاغس إلى بيروت ووزير الدفاع مع وفد أمني إلى دمشق.. واشتباك نيابي حول قانون الانتخاب اليوم

 

 

 

 

النهار: لبنان يسابق التفلّت الميداني بعد عاصفة الصواريخ تكثيف الجهود الديبلوماسية منعَ انهيار "الخطوط الحمر"

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان يطالب واشنطن بلجم إسرائيل
رسائل الصواريخ "المجهولة"

 

 

 

 

?l'orient le jour: Qui se cache derrière le tir de roquettes contre Israël 

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: مقتل عضو في المكتب السياسي لـ«حماس» بغارة إسرائيلية على مستشفى ناصر

 

 


الأنباء الكويتية: مشاهد الحرب تعود.. ومواقف الرئيس تُظهر أن «الشرعية تحمي السيادة»

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