عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 آذار 2025

الأخبار: برّي: لسنا في وارد التطبيع | تهديد أميركي: عجّلوا بالمفاوضات لمنع الانفجار
غزة... العدو نحو غزو كامل
الديار: الجيش يرفع الصوت: إنتهاكات إسرائيليّة فاضحة... ولوقف النار
تحرّك أميركي خلال أيّام على خط بيروت ــ تل أبيب
لودريان في بيروت الثلاثاء... وتوجه لتعيين حاكماً للمركزي هذا الأسبوع
اللواء: لبنان يدعو لجنة المراقبة لوقف الاعتداءات.. والأولوية للقرار 1701 وليس للمفاوضات
لودريان وأورتاغس إلى بيروت ووزير الدفاع مع وفد أمني إلى دمشق.. واشتباك نيابي حول قانون الانتخاب اليوم
النهار: لبنان يسابق التفلّت الميداني بعد عاصفة الصواريخ تكثيف الجهود الديبلوماسية منعَ انهيار "الخطوط الحمر"
الجمهورية: لبنان يطالب واشنطن بلجم إسرائيل
رسائل الصواريخ "المجهولة"
?l'orient le jour: Qui se cache derrière le tir de roquettes contre Israël
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: مقتل عضو في المكتب السياسي لـ«حماس» بغارة إسرائيلية على مستشفى ناصر
الأنباء الكويتية: مشاهد الحرب تعود.. ومواقف الرئيس تُظهر أن «الشرعية تحمي السيادة»