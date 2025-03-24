اللواء: ماذا تنتظر لجنة مراقبة وقف اطلاق النار؟

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

السؤال البديهي: ماذا تنتظر لجنة مراقبة وقف اطلاق النار حتى تبادر إلى الاجتماع، واتخاذ ما يلزم لحمل اسرائيل الممثلة باللجنة للتوقف عن الاعتداءات على سكان الجنوب وقراه ومدنه، فأبرزها مدينة صور التي نجت من كارثة بشرية لولا «لطف العناية الإلهية» عندما استهدفتها طائرة مسيَّرة بغارة على إحدى أبنيتها!



منذ صباح السبت الماضي، والاعتداءات لم تتوقف، سواء في عيتا الشعب، أو تولين أو الأودية بين الحجير والليطاني امتداداً إلى قرب جبل الريحان وقرى إقليم التفاح وصولاً إلى النبي شيت وسرعين وضواحي الهرمل.

أما الذريعة، فكما بات معروفاً فهي أن ثلاثة صواريخ، وضعت بطريقة عشوائية وبدائية بين كفرتبنيت ويحمر الشقيف، فأطلقت تجاه كريات شمونة، ليستنفر الكيان الاسرائيلي المعادي، ويملأ القرى رعباً وقصفاً وتهديدات ووعيداً.