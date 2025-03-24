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ارتفاع نسبة الحجوزات في المطاعم وبلوغ سعتها الكاملة

24
MARCH
2025
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الأنباء الكويتية: استمرت الحركة في المناطق اللبنانية في شكل طبيعي، ولم تسجل حالات نزوح، أو إصابة السكان بهلع، رغم التهديدات الإسرائيلية بقصف بيروت من بوابة معادلة تحدث عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس «(استهداف) بيروت مقابل (مستعمرة) المطلة».

 

واستمر اللبنانيون، مقيمين ومنتشرين، في التحضير لعطلة عيد الفطر السعيد، بعيدا عن أجواء التصعيد الإسرائيلية، من دون إسقاط احتمال خروج الأمور عن السيطرة.

 

وأفادت مكاتب خدمات سياحية، عن ارتفاع نسبة الحجوزات في المطاعم وبلوغ سعتها الكاملة في عطلة أيام العيد، من دون معرفة هوية الرواد من مقيمين أو مغتربين.

 

بينما أشارت حجوزات السفر إلى ارتفاع كبير بنسبة الراغبين في تمضية العطلة في البلاد، من دون ان ينعكس الأمر إيجابا على حركة الفنادق، والتي تشكل المؤشر على حضور سياح من غير أبناء البلد. بينما شهدت بيوت الضيافة في المنطقة الممتدة شمال نهر الكلب (كسروان) حتى البترون إقبالا كثيفا من الراغبين في تمضية العطلة بها.

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