هذا الأسبوع سيشهد إقرار الحكومة سلسلة تعيينات... التفاصيل

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الأنباء الكويتية: في شق داخلي حكومي، علمت «الأنباء» ان هذا الأسبوع سيشهد إقرار الحكومة اللبنانية سلسلة تعيينات، في طليعتها تسمية حاكم جديد لمصرف لبنان.

وفي معلومات خاصة أن التعيينات ستشمل مجلس إدارة جديدا لشركة «طيران الشرق الأوسط ـ الخطوط الجوية اللبنانية»، إلى تعيينات تتعلق بالشركات والمؤسسات التابعة لمصرف لبنان (انترا وكازينو لبنان وغيرهما..).

ويتمسك رئيس الجمهورية بتعيين أشخاص جدد في مناصب مفصلية تتعلق بإدارة مؤسسات بارزة في البلاد، توازيا مع إمساكه بالملف الأمني من خلال تسمية رؤساء الأجهزة الأمنية ومواكبة عملهم وتقديم كل دعم لهم لاتخاذ خطوات تحفظ الأمن والاستقرار وتؤكد سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها.