كيف علق بري على نوايا " التطبيع "؟

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كشف رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري على نوايا "التطبيع" بالقول:" لدى "إسرائيل" نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين لكننا لسنا في هذا الوارد."



وأضاف في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" قائلًا : "حزب الله" يلتزم بالاتفاق، ولم يعرقل تنفيذه، وانسحب من جنوب الليطاني، ولم يطلق رصاصة منذ 6 أشهر، رغم أن "إسرائيل" تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاتها". وأضاف: "الاتفاق الذي تعهدت الولايات المتحدة بتنفيذه ينص على انسحاب "إسرائيل"، وانتشار الجيش، وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، لكنها ترفض الانسحاب، وتستمر في اعتداءاتها. وكان آخرها ما حصل في الساعات الماضية، متذرّعة بحجة واهية بإطلاق صواريخ على مستعمرة المطلة".