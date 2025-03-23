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نائب " الحزب" يحذّر من "مخطط خطير"!

23
MARCH
2025
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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أنّ المرحلة التي يمر بها لبنان، وتحديدًا الجنوب، تستدعي مزيجًا من الحكمة والصبر والتروي، إلى جانب الثبات والصمود والشجاعة، مشددًا على أنّ لكل مرحلة ضروراتها ومتطلباتها.

وأشار إلى أنّ اللبنانيين توافقوا على أن تتولى الحكومة مسؤولية إدارة الموقف الوطني في مواجهة الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل والخروقات المتكررة للقرار 1701.

جاءت مواقف النائب فياض خلال مراسم التشييع التي أقامها "حزب الله" للشهيد المجاهد محمد إبراهيم شقير، في بلدة الصوانة الجنوبية، بمشاركة عدد من العلماء والشخصيات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى عائلة الشهيد وعوائل شهداء آخرين.


وأكد فياض دعم "حزب الله" للحكومة اللبنانية في مساعيها لتحقيق الأهداف الوطنية، بما يشمل فرض انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وحماية الشعب اللبناني ومصالحه الوطنية، مجددًا التزام الحزب بالإجراءات التطبيقية للقرار 1701.

وأشار إلى أنّ اللبنانيين يجب أن يدركوا خطورة المخطط الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تكريس الاحتلال، ومنع الأهالي من العودة إلى قراهم الحدودية، إلى جانب الاستمرار في استهداف المدنيين تحت ذرائع واهية.

وأضاف أنّ إسرائيل تمارس سياسة تصعيد أمني وعسكري، قد تصل إلى إعادة إشعال الحرب بهدف إفراغ الجنوب من سكانه، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة تهدد الواقعين السياسي والاجتماعي في لبنان.

وشدد فياض على أنّ التهديد الإسرائيلي لم يعد يقتصر على سلاح المقاومة، بل بات يستهدف لبنان ككل، بحدوده وأرضه وسيادته وتركيبته الاجتماعية، مؤكدًا أنّ كل ذلك يجري في ظل تواطؤ أميركي وصمت دولي لافت.

ولفت إلى أنّ "حزب الله" يلتزم بوقف إطلاق النار وبنود القرار 1701، مع تأكيده على مرجعية الدولة في إدارة الموقف الوطني، لكنه انتقد بعض الأطراف الداخلية التي قال إنها "تقدم المبررات والذرائع للعدو الإسرائيلي"، وتتبنى مواقف لا تأخذ بعين الاعتبار الوحدة الوطنية ولا تقدر حجم المعاناة التي يعيشها أهل الجنوب من فقدان للأرواح ودمار للمنازل.

وختم فياض بالتأكيد على أنّ إسرائيل واهمة إن ظنت أنّ استهدافها للصوانة وحولا وتولين سيكسر إرادة الشعب اللبناني أو إرادة المقاومة، مشيرًا إلى أنّ هذه الاعتداءات لن تزيد اللبنانيين إلا صلابة وصمودًا في وجه الاحتلال.

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