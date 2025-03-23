"واشنطن ترى لبنان من خلال عين تل أبيب فقط"... قبلان: البلد بخير ما دام العيش المشترك بخير

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شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أن "المعادلة التاريخية تقول: جنوب قوي وشراكة وطنية قوية يعني بيروت قوية ولبنان قوي، ودون ذلك ويلات الاحتلال الإسرائيلي للبنان". وفي بيان له، أضاف: "القضية اللبنانية تشمل الميثاقية وعيش المشترك والوجود السيادي والوحدة الوطنية، وما تقوم به إسرائيل اليوم هو استباحة خطيرة للسيادة اللبنانية وسط منطقة مستباحة ومجلس أمن وقوى عالمية لا يهمّها إلا القوي، ولعبة البازار السياسية".



وأكد أن "قوة لبنان ومنعة سيادته الوطنية تنبع من تضامن شعبه وتعاون مؤسساته، وخاصة حماية شراكته الوطنية وسلمه الأهلي، وهو ما يجسد فخامة الرئيس جوزاف عون". وطالب الجميع بفهم الواقع الوطني والدولي، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية والتأييد الأميركي لها، وأشار إلى ضرورة تعزيز التضامن اللبناني لمواجهة هذا الخطر.



وقال: "الأمن القومي للبنان يشكل أكبر مصالح البلد، وأي انقسام داخلي سيؤثر على قوة لبنان القومية".





وأضاف قبلان، "الفرصة الذهبية للبنان تكمن في تعزيز وحدته الوطنية وتفهم الهواجس التي تطرحها إسرائيل".



وتابع بالقول: "بيروت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنعة الحدود الجنوبية، ولكن للأسف، واشنطن ترى لبنان من خلال عين تل أبيب فقط. الاحتلال الإسرائيلي لبيروت والاطماع الإسرائيلية في العاصمة اللبنانية ما زالت على طاولة النقاش العلني".



وفي ختام بيانه، أكد قبلان، "البلد بخير ما دام العيش المشترك بخير"، مشددًا على أن الجنوب هو أرض لبنانية، وأن الحفاظ على الجنوب يمر بتعزيز شروط بقاء الجنوبيين في أرضهم، خصوصًا في مناطق جنوب النهر، مؤكدًا أن هذا الملف يشكل أولوية وطنية مطلقة.



وأضاف: "التأخير في هذا الملف يؤثر سلبًا على قوة لبنان، لأن المعادلة التاريخية تقول: جنوب قوي وشراكة وطنية قوية تعني بيروت قوية ولبنان قوي، ودون ذلك ويلات الاحتلال الإسرائيلي للبنان".