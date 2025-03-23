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نائب الحزب يعلق على اطلاق الصواريخ من الجنوب...!

23
MARCH
2025
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، أن "الاتهامات الموجهة لحزب الله بشأن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان لا أساس لها من الصحة"، مشددا على أن "الحزب أعلن صراحة عدم علاقته بهذه العملية"، كما أوضح ذلك في اتصالات رسمية وبيان صادر عنه.

وجاء كلام الموسوي خلال مجلس عزاء حسيني أقامه "حزب الله" عن روح الشهيد ابراهيم حسين جزيني، في مجمع الإمام المجتبى، في السان تيريز، في حضور النائبين حسن فضل الله وأمين شري، والوزير السابق محمد فنيش، بالإضافة إلى علماء وشخصيات رسمية وعوائل الشهداء.

وانتقد الأصوات الداخلية التي سارعت إلى اتهام "حزب الله"، مبررة بذلك للعدو الإسرائيلي. وأكد أن "الحزب موحد ومتماسك"، وأن "أي عملية ينفذها يعلن عنها بوضوح وبكل شجاعة"، موضحا أن هذه الادعاءات تهدف إلى تشويه الحقائق ولن تنجح في التأثير على موقف الحزب أو جمهوره.

وشدد  على أن "هذه الاتهامات لن تفت في عضد الحزب أو تغير من ثباته على طريق المقاومة"، مؤكدا أن "حزب الله سيواصل التزامه بالمبادئ التي ضحى من أجلها الشهداء، مهما تعاظمت التحديات والمخاطر".

وتخلل المناسبة تلاوة آيات من القرآن الكريم ومجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد القائد وكل الشهداء، في أجواء من الحزن والوفاء لتضحيات المقاومين.

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