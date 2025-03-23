"ابتزاز جنسي بحق فتيات قاصرات"... ماذا حصل في جبيل؟

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أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بلاغًا حول توقيف ثلاثة سوريين في منطقة جبيل بتهم متعددة تشمل حيازة مخدرات، ترويج عملة مزيّفة، والابتزاز الجنسي، بالإضافة إلى دخول البلاد بطريقة غير شرعية.



بتاريخ 21 آذار 2025، في الساعة الرابعة فجرًا، تلقت وحدة الدرك الإقليمي في مخفر جبيل بلاغًا من دورية تابعة لحرس بلدية جبيل بشأن توقيف شخصين سوريين يُشتبه في حيازتهما لمواد مخدرة. وبالتحقيق الأولي معهما، تبيّن أن بحوزتهما حوالي 40 غرامًا من مادة حشيشة الكيف وحوالى 40 حبة كبتاغون، بالإضافة إلى سكين متعددة الطقات و150 دولارًا أميركيًا مزيّفًا من فئة الـ 50 دولارًا.



كما تم العثور في الهاتف المحمول المملوك لأحد الموقوفين، المدعو م. ف. (مواليد 1997)، على صور لفتيات عاريات، ومن بينهن قاصرات، ما أثار المزيد من الشكوك حول نشاطاتهم.



وفي متابعة التحقيقات، تم توقيف شخص ثالث يدعى م. ر. (مواليد 2010، سوري) في مكان إقامته، الذي كان يشارك في تعاطي المخدرات مع الموقوفين الآخرين. وأكد م. ر. في التحقيقات أن مجموعة من السوريين كانوا يتوافدون إلى مكان إقامتهم لتعاطي المخدرات، ما يعكس حجم النشاط غير القانوني في المنطقة.