living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ابتزاز جنسي بحق فتيات قاصرات"... ماذا حصل في جبيل؟

23
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بلاغًا حول توقيف ثلاثة سوريين في منطقة جبيل بتهم متعددة تشمل حيازة مخدرات، ترويج عملة مزيّفة، والابتزاز الجنسي، بالإضافة إلى دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

بتاريخ 21 آذار 2025، في الساعة الرابعة فجرًا، تلقت وحدة الدرك الإقليمي في مخفر جبيل بلاغًا من دورية تابعة لحرس بلدية جبيل بشأن توقيف شخصين سوريين يُشتبه في حيازتهما لمواد مخدرة. وبالتحقيق الأولي معهما، تبيّن أن بحوزتهما حوالي 40 غرامًا من مادة حشيشة الكيف وحوالى 40 حبة كبتاغون، بالإضافة إلى سكين متعددة الطقات و150 دولارًا أميركيًا مزيّفًا من فئة الـ 50 دولارًا.

كما تم العثور في الهاتف المحمول المملوك لأحد الموقوفين، المدعو م. ف. (مواليد 1997)، على صور لفتيات عاريات، ومن بينهن قاصرات، ما أثار المزيد من الشكوك حول نشاطاتهم.

وفي متابعة التحقيقات، تم توقيف شخص ثالث يدعى م. ر. (مواليد 2010، سوري) في مكان إقامته، الذي كان يشارك في تعاطي المخدرات مع الموقوفين الآخرين. وأكد م. ر. في التحقيقات أن مجموعة من السوريين كانوا يتوافدون إلى مكان إقامتهم لتعاطي المخدرات، ما يعكس حجم النشاط غير القانوني في المنطقة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout