الديار: اين اصبح ملف تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان...!؟

A + A -

لا يزال مصير تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان عالقا وسط المعلومات المتوافرة حول استمرار الخلافات والتداخلات الداخلية والخارجية حول التسمية من بين بعض الاسماء المطروحة.

وفي حين توقع وزير المال ياسين جابر في حديث له امس حسم تعيين الحاكم الاسبوع المقبل، قال مصدر مطلع لصحيفة »الديار «ان المعلومات المتوافرة حتى امس تفيد بان هذا الموضوع لم يحسم، وان اختيار الاسم ما زال موضع نقاش وبحث للمفاضلة بين ثلاثة اسماء مطروحة كما بات معلوما وهي: كريم سعيد، جهاد ازعور، وسمير عساف.

وتضيف المعلومات، وفق غير مصدر، ان الرئيس عون ما زال يميل الى تعيين كريم سعيد بينما يرغب رئيس الحكومة نواف سلام بتعيين الوزير السابق جهاد ازعور.

وحتى الامس استمرت الاتصالات والمشاورات على الصعيد الداخلي ومع الخارج لحسم هذا الامر باسرع وقت ممكن لا سيما بعد الغاء جلسة مجلس الوزراء اول امس بسبب الخلافات حول التسمية.

كشف مصدر سياسي مطلع لـ «الديار» ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي ينتظر وصوله الى بيروت بعد غد الثلثاء سيبحث هذا الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين في اطار مناقشة موضوع متابعة الاصلاحات التي تحرص باريس على انجازها باسرع وقت ممكن.

وقال المصدر انه ليس سرا ان فرنسا تدعم تعيين سمير عساف حاكما لمصرف لبنان، لكن يبدو ان عساف كما ابلغ مؤخرا اكثر من مصدر انه لا يرغب بتولي هذه المسؤولية، وبالتالي فان المفاضلة تكاد تكون محصورة بين سعيد وازعور.

واضاف المصدر ان زيارة لودريان غير محصورة بموضوع حاكمية مصرف لبنان بطبيعة الحال، بل تشمل بحث متابعة مواضيع اساسية مطروحة ابرزها متابعة موضوع الاصلاحات وحث الحكومة على تسريع الخطوات المطلوبة في هذا المجال لفتح الباب اما السعي الجاد لتقديم الدعم والمساعدات للبنان.

ويضاف الى ذلك ان لودريان سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين الوضع في الجنوب وتنفيذ كامل بنود وقف النار والتطورات الاخيرة بعد تصعيد الامس.

وبطبيعة الحال، ستتناول الزيارة المرتقبة للرئيس عون الى باريس في 28 الجاري الخطوات التي يمكن القيام بها على ضوء نتائجها.