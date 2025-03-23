عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 آذار 2025

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الديار: العدو يتذرع بصواريخ مجهولة لتوسيع اعتداءاته ووضع لبنان تحت النار

الرئيس عون يحذّر من ضرب مشروع انقاذ لبنان وحزب الله ينفي علاقته ويقف خلف الدولة

تعيين حاكم مصرف لبنان ينتظر الحسم الداخلي والخارجي... ووزير الدفاع الى دمشق قريبا؟



النهار: كيف سيواجه لبنان "مؤامرة" إشعال الحرب مجدداً؟

ما زاد التعقيد والغموض ان "حزب الله" المشتبه البديهي الأول بقصف الصواريخ، سارع الى نفي أيّ علاقة له بإطلاق الصواريخ



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تشنّ «موجة ثانية» من الضربات على لبنان رداً على إطلاق صواريخ

«حزب الله» ينفي مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ ويؤكد التزامه بـ«اتفاق وقف النار»

الأنباء الكويتية: سلام يحذّر من حروب جديدة تعود بالويلات على البلاد

تصعيد إسرائيلي يهدد الهدنة.. وعون يندد بمحاولة جرّ لبنان لدائرة العنف