«الصواريخ المجهولة» تهز الاستقرار اللبناني

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

هزت صواريخ مجهولة انطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه المطلة في شمال إسرائيل، الاستقرار في لبنان، وهددت باستئناف إسرائيل حربها على لبنان، إذ نفذت طائراتها عشرات الغارات تركز معظمها في شمال الليطاني.

وبعد موجة قصف صباح السبت، شنت إسرائيل موجة ثانية من القصف مساء ناهزت 50 هدفاً، حسبما أعلن الإعلام الإسرائيلي، واستهدفت وسط مدينة صور وغارات أخرى في البقاع والحدود مع سوريا وإقليم التفاح.وأفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وجها الجيش للبدء بموجة ثانية من الهجمات‬ على أهداف لـ«حزب الله».

وكانت إسرائيل قالت إنها اعترضت 3 صواريخ أُطلقت، السبت، من جنوب لبنان، باتجاه شمالها وردت بعنف، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.

وبينما لم تتبنَّ أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ، نفى «حزب الله» ضلوعه، واضعاً الاتهامات الإسرائيلية «في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان».

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن وحداتها «عثرت، نتيجة المسح، على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، وعملت على تفكيكها».