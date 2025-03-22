رابطة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لأوسع مشاركة باعتصام الاثنين أمام وزارة التربية

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دعت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة)، في بيان، إلى "الاعتصام يوم الإثنين 24 آذار 2025، الساعة 10 صباحًا أمام وزارة التربية، تحت عنوان "اثنين الغضب" من أجل "الضغط والمفاوضة لتحصيل الحقوق".

وأوضحت أن "هذا الاعتصام يأتي بعد تنفيذ الرابطة لإضراب تحذيري لمدة يومين (19و20 آذار) رفضًا لآلية النظام المالي الجديد الذي اعتُمد من قبل الحكومة ووزارة المالية، ونُفذ من قبل وزارة التربية، فأطاح ببدل انتاجية المتعاقدين في فصل الصيف التي دفعت العام الماضي 375$ في الشهر، عن ثلاثة أشهر، 1075$ كحد أقصى (إذ إنها تدفع بتفاوت حسب عدد الساعات). كما سيؤدي النظام المالي الجديد إلى خسارة في مجمل المستحقات التي ستدفع بالليرة اللبنانية (بسبب الضريبة وتحميل الأساتذة أعباء التعطيل القسري...)، كما أن هذا الغبن لحق الاساتذة بكافة مسمياتهم: إجرائي وعلى الصناديق، وخاصة المستعان بهم الذين حرموا من بدل إنتاجية الصيف الماضي، وظُلموا بقيمة أجر الساعة هذا العام بسبب عدم حسم الملف مع اليونيسف التي تدفع لهم فتاتًا مشروطًا في الفصل بعد 10 سنوات من التعاقد".

وأعلنت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين أن الاعتصام قائم الإثنين تاركة "باب الحوار مع وزيرة التربية مفتوحًا على مصراعيه لإيجاد صيغ حلول بديلة؛ لأن هدفنا إنصاف الأساتذة".

ودعت الرابطة الأساتذة المتعاقدين بمسمياتهم كافة إلى "أوسع مشاركة يوم الإثنين"، وختمت بيانها قائلة: "لكل أستاذ حر، وعدناك أن نكون صوتك حتى آخر نفس، وسنكون صوتك المُحقّ حتى ما بعد آخر نفس. الحقوق تنتزع لا تؤخذ بالتمني، كلنا إلى الشارع".