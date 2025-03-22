living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رابطة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لأوسع مشاركة باعتصام الاثنين أمام وزارة التربية

22
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة)، في بيان، إلى "الاعتصام يوم الإثنين 24 آذار 2025، الساعة 10 صباحًا أمام وزارة التربية، تحت عنوان "اثنين الغضب" من أجل "الضغط والمفاوضة لتحصيل الحقوق".

وأوضحت أن "هذا الاعتصام يأتي بعد تنفيذ الرابطة لإضراب تحذيري لمدة يومين (19و20 آذار) رفضًا لآلية النظام المالي الجديد الذي اعتُمد من قبل الحكومة ووزارة المالية، ونُفذ من قبل وزارة التربية،  فأطاح ببدل انتاجية المتعاقدين في فصل الصيف التي دفعت العام الماضي 375$ في الشهر، عن ثلاثة أشهر، 1075$ كحد أقصى (إذ إنها تدفع بتفاوت حسب عدد الساعات). كما سيؤدي النظام المالي الجديد إلى خسارة في مجمل المستحقات التي ستدفع بالليرة اللبنانية (بسبب الضريبة وتحميل الأساتذة أعباء التعطيل القسري...)، كما أن هذا الغبن لحق الاساتذة بكافة مسمياتهم: إجرائي وعلى الصناديق، وخاصة المستعان بهم الذين حرموا من بدل إنتاجية الصيف الماضي، وظُلموا بقيمة أجر الساعة هذا العام بسبب عدم حسم الملف مع اليونيسف التي تدفع لهم فتاتًا مشروطًا في الفصل بعد 10 سنوات من التعاقد".

وأعلنت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين أن الاعتصام قائم الإثنين تاركة "باب الحوار مع وزيرة التربية مفتوحًا على مصراعيه لإيجاد صيغ حلول بديلة؛ لأن هدفنا إنصاف الأساتذة".

ودعت الرابطة الأساتذة المتعاقدين بمسمياتهم كافة إلى "أوسع مشاركة يوم الإثنين"، وختمت بيانها قائلة: "لكل أستاذ حر، وعدناك أن نكون صوتك حتى آخر نفس، وسنكون صوتك المُحقّ حتى ما بعد آخر نفس. الحقوق تنتزع لا تؤخذ بالتمني، كلنا إلى الشارع".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout