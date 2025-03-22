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منسى: للتحلي بالوعي والتنبًه لمحاولات الايقاع بين الجيش والاهالي الصامدين في قراهم

22
MARCH
2025
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شدد وزير الدفاع اللواء ميشال منسى على "رفض لبنان العودة الى ما قبل وقف اطلاق النار في تشرين الثاني ٢٠٢٤ والتصدي بقوة لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ الامن والاستقرار على كل الاراضي اللبنانية، ولا سيما على الحدود الجنوبية والشرقية، لافتا الى ان "الجيش اللبناني باشر التحقيق في ملابسات اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب الوزير منسى الدول الراعية لاتفاق وقف النار ب "ردع العدو الاسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته المتمادية تحت حجج واهية وذرائع كاذبة"، مؤكدا اهمية تفعيل عمل لجنة المراقبة المنبثقة من اتفاق وقف النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي يؤدي مهامه بجدية ومسؤولية على كل الاراضي اللبنانية.

ودعا وزير الدفاع اللبنانيين الى "التحلي بالوعي والتنبًه لمحاولات الايقاع بين الجيش اللبناني والاهالي الصامدين في قراهم وبلداتهم وزعزعة الثقة بينهما، وزرع الشقاق بين الدولة والشعب عبر التهويل والتضليل الذي يمارسه العدو الاسرائيلي".

وختم منسى: "الدولة اللبنانية ماضية في التحرك على المستويات السياسية والديبلوماسية والعسكرية لضمان سيادة لبنان وأمن شعبه وسلامة اراضيه وحماية حدوده شمالا وشرقا وجنوبا"

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