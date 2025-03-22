تصريحٌ أميركي عن تطبيع لبنان مع إسرائيل.. هذا ما قاله ويتكوف!

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أشار المبعوث الخاص للرئيس الأميركي الى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، إلى أنّ “تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالاً حقيقيًّا”، كما اعتبر أنّ “الرئيس السوري أحمد الشرع تغيّر عمّا كان عليه في السابق”.

وقال ويتكوف في مقابلة مع الصحافي تاكر كارلسون: “أعتقد أنه بإمكان لبنان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حرفيًّا من خلال إبرام معاهدة سلام بين البلدين. هذا ممكن حقاً. وينطبق الأمر نفسه على سوريا

ورأى ويتكوف أن الشرع تغير عمّا كان عليه في السابق، قائلاً: “الناس يتغيرون. أنت شخص مختلف تماما في الخامسة والخمسين عما كنت عليه في الخامسة والثلاثين. أنا شخصيا أدرك أنني اليوم، في الثامنة والستين من عمري، لست الشخص نفسه الذي كنت عليه قبل ثلاثين عاما. ربما أصبح الجولاني أحمد الشرع، كان يلقب بأبو محمد الجولاني في سوريا شخصا مختلفا. لقد طردوا إيران من هناك”.

وأشار ويتكوف إلى أن تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل، ثم بين سوريا واسرائيل يمكن أن يكون جزءا من عملية أوسع نطاقا لإحلال السلام في المنطقة. وتابع المبعوث الأميركي: “تخيلوا لو طبّع لبنان علاقاته مع اسرائيل وطبعت سوريا علاقاتها، ووقعت السعودية اتفاقية تطبيع مع اسرائيل بعد تحقيق السلام في غزة. هذا شرط أساسي للتطبيع مع السعودية

وشدد على أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء تحالف بين دول الخليج، التي ستعمل معا لضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة.