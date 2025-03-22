الرئيس جوزاف عون دان محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف: لتلافي أي تداعيات وضبط أي خرق أو تسيّب!

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دان رئيس الجمهورية جوزاف عون محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف، وذلك على خلفية التوتر العسكري الذي شهدته الحدود الجنوبية صباح اليوم السبت.

وقال الرئيس عون “ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ ١٨ شباط الماضي، يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون”.

كما دعا الرئيس عون القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولاسيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق تشرين الثاني 2024، والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات، وضبط أي خرق او تسيّب يمكن ان يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة.

وطلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل.