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"زيادة أربعة أضعاف الراتب لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين"؟!

22
MARCH
2025
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شدد وزير المالية ياسين جابر على "دور الشباب والجيل الجديد في ورشة الاستنهاض التي صممت الحكومة على القيام بها"، ودعا الى "فتح المجال واسعاً أمام الخريجين الجامعيين، واصحاب الاختصاص للافادة القصوى من طاقاتهم، والى تسهيل إنخراطهم في ورشة العمل الاصلاحي في الادارات والمؤسسات العامة لما يمتلكون من مؤهلات علمية".

وقال: "إن وزارة المالية ستكون من أوائل من يفسح المجال للافادة من تخصصهم وطاقاتهم"، ودعا الى ان "يكون لهم التمثيل الوازن في الاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى السلطات المحلية عبر الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال الاشهر القليلة المقبلة، أو عبر الانتخابات النيابية الربيع المقبل".

وأبدى جابر خلال استقباله رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران "كل دعم للجامعة اللبنانية، لتعزيز دورها كصرح وطني جامع للجيل الجديد، من خلال ديمومة تأمين كل ما يلزم لتعود وجهة الطلاب الأولى لتحصيل الاختصاصات التي يطمحون لها، والتي تخدم خطط النمو على المستويات كافة، كما ولتبقى في المصاف التي تنافس من خلاله الجامعات العريقة".

وقدر رئيس الجامعة البروفسور بدران لوزير المالية موقفه من الجامعة اللبنانية، وقال: "ان البحث تناول الى جانب أوضاع الجامعة ككل ، الموازنة الخاصة بها والمساهمة التي تحتاجها، كما تم البحث في موضوع تأمين أربعة أضعاف الراتب الوارد في المرسوم 14033 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) .

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