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"أصدرت تعليمات بالرد".. وزير دفاع إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من لبنان: "المطلة مقابل بيروت"!

22
MARCH
2025
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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي إطلاق صواريخ من أراضيها تجاه إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات عقب إطلاق صواريخ من لبنان نحو بلدة المطلة شمال إسرائيل، وهو الهجوم الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وذكر كاتس في تصريح له عقب الهجوم، الذي تم اعتراضه بالكامل بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي: "لن نسمح باستمرار واقع إطلاق النار من لبنان على بلدات الجليل. لقد وعدنا سكان الجليل بالأمن – وهذا بالضبط ما سيحدث". 

وأضاف كاتس: "قانون المطلة هو نفسه قانون بيروت. الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية عن أي إطلاق نار من أراضيها".

وأشار كاتس إلى أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد على أي تهديدات مستقبلية "وفقاً لذلك"، مؤكداً على استعداد الجيش للتصدي لأي هجمات أخرى قد تأتي من لبنان.

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