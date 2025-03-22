بالصور- بعد إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل... الأخيرة تردّ!

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أفادت "الميادين"، صباح اليوم الجمعة عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان.



وأضافت أنّ قصفًا مدفعيًا يستهدف أطراف أرنون في جنوب لبنان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الجيش" ينفذ حاليا قصفا بالمدفعية على الأراضي اللبنانية بعد استهداف المطلة.

وأفادت "الوكالة الوطنية" بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الشرقي من الجنوب، مشيرة إلى أن جيش العدو يقوم بعملية تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الرشاشة من تلة حمامص التي يتمركز فيها، وسط تحليق للطيران الحربي فوق القطاع الشرقي.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض، صباح اليوم السبت، ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة المطلة الحدودية شمال إسرائيل.