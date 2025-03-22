إليكم تفاصيل الوداع الأخير للإعلامية هدى شديد!

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فقد الإعلام اللبناني مساء أمس الإعلامية الزميلة هدى شديد، بعد صراع طويل مع المرض.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الأحد ٢٣ آذار في تمام الساعة الأولى بعد الظهر في كاتدرائية مار جرجس – وسط بيروت – ثم ينقل جثمانها إلى مسقط رأسها كفريا – زغرتا.

وتقبل التعازي في كفريا – زغرتا اليوم السبت ٢٢ آذار من الثانية عشرة ظهرا ولغاية السادسة مساءً، ويوم الإثنين ٢٤ آذار من الثانية عشرة ظهرا ولغاية السادسة مساءً.

وفي صالون كنيسة مار جرجس – وسط بيروت، تقبل التعازي يوم الاحد ٢٣ آذار من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية موعد الدفن ويوم الثلاثاء ٢٥ آذار من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.